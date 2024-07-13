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        Malatya'da polislerden Türk Kızılay'a 251 ünite kan bağışı

        Malatya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında şehit olan 251 kişiyi temsilen 251 ünite kan bağışı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 15:39 Güncelleme: 13.07.2024 - 15:41
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        Malatya'da polislerden Türk Kızılay'a 251 ünite kan bağışı
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        Malatya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında şehit olan 251 kişiyi temsilen 251 ünite kan bağışı yaptı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, polisler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü münasebetiyle Türk Kızılay Malatya Şubesi aracılığıyla kan bağışı yaptı.

        Personelin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen "251 Şehidimiz İçin 251 Ünite Kan Bağışı" etkinliğiyle 251 ünite kan toplandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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