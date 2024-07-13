Malatya'da polislerden Türk Kızılay'a 251 ünite kan bağışı
Malatya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında şehit olan 251 kişiyi temsilen 251 ünite kan bağışı yaptı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında şehit olan 251 kişiyi temsilen 251 ünite kan bağışı yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, polisler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü münasebetiyle Türk Kızılay Malatya Şubesi aracılığıyla kan bağışı yaptı.
Personelin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen "251 Şehidimiz İçin 251 Ünite Kan Bağışı" etkinliğiyle 251 ünite kan toplandı.
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