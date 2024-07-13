Malatya'da zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan N.P. ve A.Ç'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü U.B. ve oğlu H.B. (8) ile yayalar N.P. ve A.Ç. yaralandı.

Çarpışmanın etkisiyle 46 EM 283 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan 44 B 577 plakalı traktör ile yayalar A.Ç. (59) ve N.P'ye (57) çarptı.

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