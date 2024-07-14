Malatya'dan 20 ülkeye yaş kayısı gönderiliyor

VOLKAN KAŞİK - Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescilli ürünlerinden Malatya kayısısı, başta Avrupa olmak üzere çok sayıda ülkede ağızları tatlandırıyor.

Dünya kuru kayısı üretiminin büyük bir kısmının karşılandığı, "Hasanbey", "Kabaaşı", "Hacıhaliloğlu" ve "Alyanak" gibi 32 çeşit kayısının yetiştiği kentte hasat devam ediyor.

Yörede "mişmiş" olarak adlandırılan Malatya kayısısında ihracat, yeni hasat sezonuyla başladı. Mevsimlik tarım işçileri tarafından zahmetle toplanan kayısılar, sanayi bölgesindeki entegre tesislerinde "boylama ve seçme" işlemlerinin ardından paketlenerek soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor. Daha sonra ürünler başta Almanya ve Hollanda olmak üzere 20 ülkeye soğuk zincirle gönderiliyor.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, kentte bir süre önce başlayan kayısı hasadının tüm hızıyla devam ettiğini anlattı. Özcan, hasat edilen ürünlerin bir kısmının fabrikalarda işlenerek ihracata hazır hale getirildiğini, büyük kısmının ise kuru kayısı olarak değerlendirildiğini ifade etti. Yaş kayısı ihracatını özellikle Avrupa ülkelerine gerçekleştirdiklerini dile getiren Özcan, şöyle devam etti: "Taze kayısılar Avrupa merkezli daha çok Almanya'ya gönderiliyor. 20 ülkeye ihraç ediyoruz. Ürünler 4 kilogram ve 350 gramlık paketler halinde soğuk hava depolarına alınıyor. Soğuk hava depolarından sonra özel araçlarla ürün gideceği bölgelere transfer ediyor. Hedef olarak belirlediğimiz 20 bin ton yaş kayısı ihracatı hedefini bu yıl 30 bin tona çıkardık. Bu yıl önemli bir mahsul var. Tahmini yaş kayısı rekoltemizde ciddi anlamda bir artış söz konusu. Bu yıl yaş kayısı ihracatında da hedeflerimizi büyüttük daha fazla ülkeye ve tüketiciye ulaşmak için yoğun bir gayretle çalışıyoruz."

- "Üründe ciddi bir kalite söz konusu" Özcan, kuru ve yaş kayısı ihracatında miktar artışı ve pazar genişliğinin kendileri için çok önemli olduğunu dile getirerek, "Bu yıl yaş kayısı ihracatında 100 milyon dolar hedef koyduk. Üründe ciddi bir kalite söz konusu. Bu yıl özellikle üretim miktarlarımızdaki artışla beraber üründeki kalitede çok yüksek. Biz bu ürünü tüketiciye ulaştırmak istiyoruz. Yani özellikle tüketicinin bu ürüne ulaşabilmesi için de elimizden geldiği kadar gayretle çalışıyoruz." dedi.