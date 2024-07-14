Malatya'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
M.L'nin kullandığı 80 ADM 365 plakalı otomobil, Sürgü Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü M.L. ile otomobilde bulunan aynı aileden F.L. ile H. L. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet hastanesine kaldırıldı.
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