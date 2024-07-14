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        Malatya'da kamyonetin çarptığı yaya öldü

        Malatya'nın Yazıhan ilçesinde kamyonetin çarptığı kişi, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 23:10 Güncelleme: 14.07.2024 - 23:10
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        Malatya'da kamyonetin çarptığı yaya öldü
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        Malatya’nın Yazıhan ilçesinde kamyonetin çarptığı kişi, yaşamını yitirdi.

        A.Ç. idaresindeki 06 AN 7844 plakalı kamyonet, Balaban Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki Erhan Karadoğan’a (18) çarptı.

        Ağır yaralanan Karadoğan, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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