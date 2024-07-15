Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Doğanşehirli kadınlar kayısıyı reçele dönüştürüyor

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kadınlar, kayısıyı reçele dönüştürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 13:24 Güncelleme: 15.07.2024 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğanşehirli kadınlar kayısıyı reçele dönüştürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kadınlar, kayısıyı reçele dönüştürüyor.

        İlçede hasat edilen kayısılarından bir kısmı kadınlar tarafından temizlendikten sonra kazanlarda kaynatılarak reçel yapılıyor.

        Reçel yapan Elif Demirci, AA muhabirine, kışlık hazırlığı kapsamında kayısı reçeli yaptığını söyledi.

        Demirci, reçel yapımını anlatarak, "Bahçede kayısı toplayıp, leğene boşaltıyoruz ve yıkıyoruz. Daha sonra küçük küçük doğruyor ve şekerini aktararak reçele dönüştürüyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde
        İzmir'deki akım dehşetinde ön rapor: 2 kurumun ihmali var!
        İzmir'deki akım dehşetinde ön rapor: 2 kurumun ihmali var!
        Liderler ve siyasilerden 15 Temmuz mesajları
        Liderler ve siyasilerden 15 Temmuz mesajları
        15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
        15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
        "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"
        "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"
        15 Temmuz'a küresel anma
        15 Temmuz'a küresel anma
        23 ilden takviye ekip geldi! 4 gündür yanıyor!
        23 ilden takviye ekip geldi! 4 gündür yanıyor!
        Yeni transfer bugün geliyor!
        Yeni transfer bugün geliyor!
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        Kupaların efendisi!
        Kupaların efendisi!
        AP'nin kritik haftası başlıyor
        AP'nin kritik haftası başlıyor
        Haziranda 53 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı!
        Haziranda 53 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı!
        Kane'in kupa laneti! Yine olmadı
        Kane'in kupa laneti! Yine olmadı
        Thomas Matthew Crooks hakkında neler biliyoruz?
        Thomas Matthew Crooks hakkında neler biliyoruz?
        Muhtarlık seçimi husumeti! 2 kardeşi öldürüldü!
        Muhtarlık seçimi husumeti! 2 kardeşi öldürüldü!
        Sol kanat ona emanet!
        Sol kanat ona emanet!
        Bensu'nun güneş banyosu
        Bensu'nun güneş banyosu
        "Yan baktın" kavgası ölümle bitti!
        "Yan baktın" kavgası ölümle bitti!
        'BYD'nin arkasından yeni oyuncular da gelebilir'
        'BYD'nin arkasından yeni oyuncular da gelebilir'
        Türk işçisi “net sıfır” için hazır mı?
        Türk işçisi “net sıfır” için hazır mı?

        Benzer Haberler

        Malatya'da, kamyonetin çarptığı genç öldü
        Malatya'da, kamyonetin çarptığı genç öldü
        Malatya'da kamyonetin çarptığı yaya öldü
        Malatya'da kamyonetin çarptığı yaya öldü
        Malatya'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Malatya'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Malatya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları
        Malatya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları
        Malatya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları
        Malatya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları
        AK Parti Malatya milletvekilleri Tüfenkci ve Ölmeztoprak, 15 Temmuz gaziler...
        AK Parti Malatya milletvekilleri Tüfenkci ve Ölmeztoprak, 15 Temmuz gaziler...