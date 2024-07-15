Doğanşehirli kadınlar kayısıyı reçele dönüştürüyor

Demirci, reçel yapımını anlatarak, "Bahçede kayısı toplayıp, leğene boşaltıyoruz ve yıkıyoruz. Daha sonra küçük küçük doğruyor ve şekerini aktararak reçele dönüştürüyoruz." dedi.

İlçede hasat edilen kayısılarından bir kısmı kadınlar tarafından temizlendikten sonra kazanlarda kaynatılarak reçel yapılıyor.

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