Doğanşehirli kadınlar kayısıyı reçele dönüştürüyor
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kadınlar, kayısıyı reçele dönüştürüyor.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kadınlar, kayısıyı reçele dönüştürüyor.
İlçede hasat edilen kayısılarından bir kısmı kadınlar tarafından temizlendikten sonra kazanlarda kaynatılarak reçel yapılıyor.
Reçel yapan Elif Demirci, AA muhabirine, kışlık hazırlığı kapsamında kayısı reçeli yaptığını söyledi.
Demirci, reçel yapımını anlatarak, "Bahçede kayısı toplayıp, leğene boşaltıyoruz ve yıkıyoruz. Daha sonra küçük küçük doğruyor ve şekerini aktararak reçele dönüştürüyoruz." dedi.
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