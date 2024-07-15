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        Malatya'da iş yerini kurşunladığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir iş yerini kurşunladıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 13:53 Güncelleme: 15.07.2024 - 13:53
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        Malatya'da iş yerini kurşunladığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
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        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir iş yerini kurşunladıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Zapçıoğlu Caddesi üzerinde bir iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili çalışma yürüttü.

        Yapılan araştırmada E.A'ya ait iş yerini, daha önceden aralarında ticaretten dolayı husumet bulunan M.O. ve C.Ş'nin gerçekleştirdiği tespit edildi.

        Operasyonla gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.

        Şüphelilerin adreslerinde ve üst aramalarında olayda kullanıldığı belirlenen ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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