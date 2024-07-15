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        MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu'dan 15 Temmuz mesajı

        MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 17:02 Güncelleme: 15.07.2024 - 17:02
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        MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu'dan 15 Temmuz mesajı
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        MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Fendoğlu, mesajında, 15 Temmuz hain darbe girişiminin milletin feraseti ve dik duruşuyla engellendiğini, vatan haini beslemelere "dur" denildiğini belirtti.

        Bu kahramanlık destanın adı milli irade olduğunu aktaran Fendoğlu, şunları kaydetti:

        "Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı kutsaldır. Bağımsızlığımız lütuf veya ikram değildir. Bizzat kahraman ecdadımızın kan ve can pahasına elde ettiği muhteşem zaferdir. Bilinsin ki Türk milletinin bağımsızlığı asla çiğnetilmeyecektir. Kinimizi diri tutacağız, 15 Temmuz'u unutmayacağız ve unutturmayacağız. Haine merhamet, vatana ihanettir."

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