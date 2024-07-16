Malatya'da 19 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kale ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan yabancı plakalı bir otomobilde narkotik köpeğiyle arama gerçekleştirildi.

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