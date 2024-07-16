Malatya'da yıkım için dükkanları boşaltmayınca elektrikleri kesilen esnaf caddeyi trafiğe kapattı

Kışla Caddesi esnafı için Millet Bahçesi ve 2. Kanal Boyu bölgesinde konteyner iş yerleri ayarlandığı kaydedildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri ile görüşen esnaf, elektrikler olmayınca rafları sökemediklerini belirterek 2 gün süre istedi. Esnafa istedikleri süre verildi.

Polis ekiplerinin de önlem aldığı bölgede esnaf bir süre sonra eylemini sonlandırdı.

Ancak buna rağmen bazı esnaf iş yerlerini boşaltmadı.

Tahliye süreleri 29 Mayıs'ta dolan cadde esnafının bir bölümü dükkanları boşaltınca yıkımlar da başladı.

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