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        Malatya'da tabancayla vurulan kişi öldü

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, tavuk çiftliğinde çıkan kavgada tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 10:48 Güncelleme: 17.07.2024 - 10:48
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        Malatya'da tabancayla vurulan kişi öldü
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        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, tavuk çiftliğinde çıkan kavgada tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Alacakapı Mahallesi'ndeki bir tavuk çiftliğinde H.Y. ile Eyüp İshakoğlu (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Olayın büyümesi üzerine H.Y. tabancayla İshakoğlu'na ateş açtı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İshakoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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