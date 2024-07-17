Doğanşehir'de yaylalara hayvanlar için sulaklar yerleştirildi

Belediye Başkanı Mehmet Bayram, Sürgü Mahallesi'ne 10 kilometre mesafedeki Göktepe, Mermerik, Yürüksulak ve Morpınar yaylalarının yollarını onardıklarını ve hayvan sulakları yerleştirdiklerini söyledi.

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