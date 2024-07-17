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        Doğanşehir'de yaylalara hayvanlar için sulaklar yerleştirildi

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaylalara hayvanlar için sulaklar yerleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 12:11 Güncelleme: 17.07.2024 - 12:11
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        Doğanşehir'de yaylalara hayvanlar için sulaklar yerleştirildi
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaylalara hayvanlar için sulaklar yerleştirildi.

        Doğanşehir Belediyesi, artan hava sıcaklıklarının ardından uzak mahallerdeki yayla yollarının bakımını yaptı, sulaklar yerleştirdi.

        Belediye Başkanı Mehmet Bayram, Sürgü Mahallesi'ne 10 kilometre mesafedeki Göktepe, Mermerik, Yürüksulak ve Morpınar yaylalarının yollarını onardıklarını ve hayvan sulakları yerleştirdiklerini söyledi.

        Bayram, Polat Mahallesi'nde ise Acıpınar Yaylası'na hayvan sulaklarının bırakıldığını belirterek, hayvancılık yapanlara hayırlı olmasını diledi.

        Yayladaki hayvan sahipleriyse ekiplere teşekkür etti.

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