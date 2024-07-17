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        Malatya'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 16:24 Güncelleme: 17.07.2024 - 16:24
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        Malatya'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Hanımın Çiftliği Mahallesi Yükseller Sokak'taki 4 katlı binanın çatısında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, çatıda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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