Malatya'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Hanımın Çiftliği Mahallesi Yükseller Sokak'taki 4 katlı binanın çatısında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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