Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Malatya'da düzenlenen operasyonda 74 bin 400 makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 13:53 Güncelleme: 18.07.2024 - 13:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'da düzenlenen operasyonda 74 bin 400 makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında İ.Ü. ve M.Ç'nin iş yerlerine operasyon gerçekleştirdi.

        İş yerinde yapılan aramada 44 bin 600 gümrük kaçağı, 29 bin 800 de geçersiz bandrollü makaron ele geçirildi.

        Çalışma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        28 kez bıçaklanıp öldürüldü! Eşi beraat etti! Yargıtay'dan flaş karar!
        28 kez bıçaklanıp öldürüldü! Eşi beraat etti! Yargıtay'dan flaş karar!
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        Silahla vurduğu kayınpederini tekmeledi!
        Silahla vurduğu kayınpederini tekmeledi!
        MSB'den Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
        MSB'den Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
        Suda boğulan kişiye 2 suni solunum 30 kalp masajı döngüsü!
        Suda boğulan kişiye 2 suni solunum 30 kalp masajı döngüsü!
        TFF, başkanını seçiyor
        TFF, başkanını seçiyor
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Eylül 2, Çağla 6 yaşındaydı... Kafa kafaya dehşet!
        Eylül 2, Çağla 6 yaşındaydı... Kafa kafaya dehşet!
        Annesinin başını kesip sokağa atmıştı! İşte caniye istenen ceza!
        Annesinin başını kesip sokağa atmıştı! İşte caniye istenen ceza!
        Joao Felix iddiası!
        Joao Felix iddiası!
        Annesiyle ABD'ye kaçmıştı! Akıl sağlığı riske atılmış!
        Annesiyle ABD'ye kaçmıştı! Akıl sağlığı riske atılmış!
        Biden'dan Elon Musk'a: Artık bıktım
        Biden'dan Elon Musk'a: Artık bıktım
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        ILO’dan deprem bölgesi araştırması
        ILO’dan deprem bölgesi araştırması
        Meloni'nin boyuyla dalga geçen gazeteciye ceza
        Meloni'nin boyuyla dalga geçen gazeteciye ceza
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        EURO 2024 yorgunluğunu attı
        EURO 2024 yorgunluğunu attı
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Öncesini ve sonrasını paylaştı! TikTok'ta viral oldu
        Öncesini ve sonrasını paylaştı! TikTok'ta viral oldu
        Flört etmek tarihe mi karışıyor?
        Flört etmek tarihe mi karışıyor?

        Benzer Haberler

        Malatya'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Malatya'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Doğanşehir'de yaylalara hayvanlar için sulaklar yerleştirildi
        Doğanşehir'de yaylalara hayvanlar için sulaklar yerleştirildi
        Eski il başkanı, tartıştığı kiracısını öldürdü
        Eski il başkanı, tartıştığı kiracısını öldürdü
        Malatya'da tabancayla vurulan kişi öldü
        Malatya'da tabancayla vurulan kişi öldü
        Vali Ersin Yazıcı, Malatya'ya veda etti
        Vali Ersin Yazıcı, Malatya'ya veda etti
        Otomobilde 19 kilo uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Otomobilde 19 kilo uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı