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        Malatya Büyükşehir Belediyesinden Kışla Caddesi'ndeki çalışmalarla ilgili açıklama:

        Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kışla Caddesi'ni içine alan Saray Mahallesi rezerv alanında başlayan kentsel yenileme çalışması ile ilgili açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 14:52 Güncelleme: 18.07.2024 - 14:52
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        Malatya Büyükşehir Belediyesinden Kışla Caddesi'ndeki çalışmalarla ilgili açıklama:
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        Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kışla Caddesi'ni içine alan Saray Mahallesi rezerv alanında başlayan kentsel yenileme çalışması ile ilgili açıklama yaptı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, depremin yol açtığı ağır hasarı ortadan kaldırmak ve kenti yeniden mamur kılmak amacıyla başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olmak üzere diğer bakanlıklar ve Büyükşehir Belediyesinin kapsamlı bir çalışma yürüttüğü belirtildi.

        Malatyalıların bir an önce konut ve iş yerlerinde ikamet etmelerini sağlamak için hummalı bir faaliyet içerisinde olunduğu aktarılan açıklamada, "Normale dönüşü gecikmeden sağlayabilmenin şartlarından biri de şehrin nabzının attığı, ticaretin, sosyal ve kültürel faaliyetlerin odağında yer olan merkezdeki çarşı, cadde ve mahalleleri ile çevredeki mekanları hızla inşa etmektir. Bu amaçla rezerv alanlarında inşai faaliyetin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması hayati öneme sahiptir." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Şehir merkezinde yer alan Kışla Caddesi-Saray Mahallesi rezerv alanında ve komşu alanlarda bulunan yeraltı suyunun bu alanda yapılacak olan binalara zarar vermemesi için projelendirilen diyafram duvarın proje alanını çevreleyecek şekilde bir bütün halinde inşası zorunludur. Rezerv alanda yer altı su seviyesi düşük olduğundan (ortalama 4 m) zemin iyileştirmesinin de parça parça değil bir bütün olarak yapılması mecburiyeti vardır. Bu nedenle proje gereği Kışla Caddesi'ni de içine alan rezerv alanda kısmi çalışma ve etaplar halinde inşai faaliyet mümkün olamamaktadır. Halihazırda Saray Mahallesi rezerv alanının 1. etabında tahliye ve yıkım neredeyse tamamlanmış olup sadece Kışla Caddesi bölümü kalmıştır. Zaten Kışla Caddesi’nde tahliye ve yıkımın en sona bırakılması hususu Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er tarafından müteaddit defa kamuoyuna açıklanmış ve süreç bu yönde ilerlemiştir. Esnafımızla görüşülerek, talepler doğrultusunda çalışma yapılmış ve cadde de bulunan işyerlerinin tahliyesi için de süre uzatımları yapılmıştır."

        Buradaki tahliyenin gecikmesi durumunda söz konusu rezerv alanında hak sahibi olan 2 bine yakın kişinin daha da mağdur olacağı belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:

        "Çünkü rezerv alandaki hak sahipleri diğer yerlerdeki kalıcı konut ve işyeri kuralarına katılamayıp kendi yerlerinin teslimini beklemektedir. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığımız tahliye tebligatını müteakip, esnafımız için geçici iş yeri kura çekimini yapmış ve ilgililere yer teslimini yapmıştır. Kışla Caddesi esnafımıza Kanalboyu'nda ve Millet Bahçemizde geçici iş yeri tahsisi yapılmış bulunmaktadır. Şehrin en merkezi alanında işlerin daha fazla gecikmemesi ve yeni mağduriyetler olmaması için kentsel yenileme faaliyetine bir an önce başlanması gerekmektedir. Kışla Caddesi'nde bulunan 130 civarında olan esnafımıza nakliye konusunda da yardımcı olunacaktır."

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Sami Er, başta Kışla Caddesi olmak üzere kent genelinde yürütülen çalışmalarla ilgili hak sahiplerinin hakkını koruyan, esnafı gözeten ve kimseyi mağdur etmeyen bir çalışmayı esas aldıklarını belirtti.

        Er, şunları kaydetti:

        "Üstesinden gelmeye çalıştığımız şey Malatya büyüklüğünde bir şehri yeniden ihya ve inşa etmektir. 'Malatya sahipsiz' diyenin aklından şüphe ederim. Ben buradayım, Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, devletimizin bütün kurumları ve imkanları burada. Kimse milletin maneviyatını kırarak, moralleri bozarak fitneden, fesattan, hasetten siyasi çıkar hesabı yapmasın. Malatya'nın sahibi biziz. Malatya'nın sahibi yediden yetmişe bütün Malatyalılardır. Malatya'nın esnafı işçisi mimarı mühendisi şehrimizin bütün ahalisi imar ve inşa faaliyetimizde bizim yanımızdadır. Hepsine, hepinize minnettarız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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