Engelsiz kütüphane engellilere kültür ve eğlenceyi bir arada sunuyor

YETER ERDİNE - Malatya İl Halk Kütüphanesinde hizmet veren engelsiz kütüphane, engelli bireylere kitap okuma ve kolay erişim hizmeti sunuyor.

Kütüphanede, kitaplar Braille alfabesiyle görme engellilerin istifadesine sunulurken az görenler için büyüteçle kitap okuma imkanı, bilgisayar ve internetle kitapları sesli kitaba dönüştüren uygulamalar da yer alıyor.

Engelli kullanıcılar ayrıca, telefonlarına indirdikleri "Kitap Yolu" adlı uygulamayla kütüphanedeki bölümleri kolayca bulabiliyor.

Malatya İl Halk Kütüphanesi Müdürü Muzaffer Tekin, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığının başta görme ve işitme engelliler olmak üzere tüm kütüphane kullanıcılarının yeni açılan büyük kütüphane binalarını kullanırken istifade etmeleri için sesli ve ikonografik navigasyon sistemini devreye aldığını söyledi.

Uygulamayla engellilerin sosyal hayatın içinde daha fazla yer alabilmelerine katkıda bulunmak istediklerini kaydeden Tekin, görme engelli kullanıcılara akıllı telefonlar üzerinden sesli yönlendirme sağlanırken basit ikonlarla da işitme engellilere destek olunduğunu dile getirdi. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bu uygulamanın önce Malatya ve Denizli il halk kütüphanelerinde hayata geçirildiğini vurgulayan Muzaffer Tekin, Rami Kütüphanesi ve Milli Kütüphanenin de aralarında bulunduğu 5 kütüphanede sistemin devreye alınmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Tekin, bu sistemle donatılmış kütüphanelerin sayısının daha da artırılacağını söyledi. Sistemin görme ve işitme engelliler tarafından mobil uygulama aracılığıyla akıllı telefonlarda ücretsiz kullanılabildiğini belirten Tekin, "Bluetooth tabanlı navigasyon ve konumlandırma teknolojilerini kullanan sistemde, iç mekan haritalamayla kütüphane binalarının dijital ikizleri oluşturuluyor. Binaya yerleştirilen sensörler, akıllı telefonlar sayesinde engelli bireyler için hassas ve doğru yön bulma imkanı sağlıyor. Bu sistem yerli ve milli imkanlarla geliştirildi." dedi.

Tekin, navigasyon sistemiyle yalnızca engelli kullanıcıların değil tüm kullanıcıların binanın sağladığı olanakları ve giriş-çıkışları bulmak için kullanabildiğini ifade ederek, şöyle konuştu: "Uygulama ayrıca kullanıcıları ulaşmak istedikleri noktalara güvenli bir şekilde yönlendiren kişiselleştirilmiş rotalar da üretebiliyor. Uygulama kısıtlı hareket kabiliyetine sahip ziyaretçilere kendilerini bina içinde konumlandırma ve aradıklarını kolayca bulma olanağı sunuyor. Proje kapsamında fiziksel şartları engelli erişimine ve kullanımına uygun hale getirilen halk kütüphanelerinde engelli kullanıcılar için Braille alfabesinde hazırlanmış kitaplar, ekran okuma programı, görme zorluğu çekenler için elektronik büyüteçler, görme engelliler için sesli kitaplar ve işitme engelliler içinse video kitaplar sunuluyor."

- "Eğitim ve eğlence yönünden çok iyi bir kütüphane" Engelsiz kütüphaneden istifade eden Zeynep Kutsal (11), doğuştan az gördüğünü, kütüphanede hem Braille alfabesiyle hazırlanmış kitapları hem de büyüteçle diğer kitapları okuduğunu anlattı. Kutsal, "Az görenler için büyüteçler var. İnternete bağlanabiliyoruz. Bence burası çok iyi bir kütüphane. Bakanımıza teşekkür ediyorum. Bütün görme engelli arkadaşlarımız da buraya gelebilir. Ben burada kitap okuyabiliyorum. Az görebildiğim için büyüteçten de okuyabiliyorum. Bence burası eğitim yönünden ve eğlence yönünden çok iyi bir kütüphane." dedi.