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        Bilim Kuşağı Atölyeleri devlet koruması altındaki çocuklara hizmet verecek

        Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 6 Şubat 2023'teki depremler sonrası çocuklara eğitim verilen "Bilim Kuşağı Atölyeleri" Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki sevgi evlerinde kalan çocuklara da hizmet verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 21:52 Güncelleme: 19.07.2024 - 21:52
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        Bilim Kuşağı Atölyeleri devlet koruması altındaki çocuklara hizmet verecek
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        Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 6 Şubat 2023'teki depremler sonrası çocuklara eğitim verilen "Bilim Kuşağı Atölyeleri" Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki sevgi evlerinde kalan çocuklara da hizmet verecek.

        Malatya Sevgi Evleri Sitesi'nde düzenlenen tanıtım toplantısına katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, İş Bankası, Petrol Ofisi ve sivil toplum kuruluşu Young Guru Academy (YGA) işbirliğinde, deprem bölgesindeki çocuklara yönelik hayata geçirilen projeye yönelik açıklamalarda bulundu.

        Bakanlık koruması altındaki çocukların bakış açılarını geliştirmek, özgüvenli ve donanımlı yetişmelerini sağlamak amacıyla onları birçok alana yönlendirdiklerini belirten Yenigün, bunlardan birinin de mühendislik ve bilim olduğunu söyledi.

        Koruma altındaki çocuklara sunulan hizmetlerin sürekli geliştirilmesi anlayışı ile hareket ettiklerini belirten Yenigün, şunları kaydetti:

        "Bilim Kuşağı Atölyeleri projesiyle çocuklarımızın bilimsel düşünme becerilerinin gelişimine katkı sağlamayı ve fen bilimleri alanına yönelik olumlu tutum geliştirmelerini sağlamayı amaçlamaktayız. Proje sayesinde 'Bu kuruluşlardan çok fazla bilim insanı çıkacak' diyoruz. Çocuklarımızın robotik kodlama eğitimi alma imkanı bulacakları bu projeyle umut dolu geleceklerinin şekillenmesine, yeteneklerinin keşfedilmesine ve hayallerinin gerçekleşmesine de önemli katkı sağlamayı umuyoruz."

        Çocukların geleceğin meslekleri olan yazılım ve mühendislik gibi konularda ufuklarını geliştirmek istediklerini ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da bu projenin yayılması için büyük destek sağladığını anlatan Yenigün, bu işbirliğinin bütün illere yayılacağını ifade etti.

        İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da 6 Şubat depremlerinin hemen ardından deprem bölgesinde Bilim Kuşağı Atölyeleri'ni devreye aldıklarını ve buralarda çocuklara eğitim verdiklerini anlattı.

        Aran, yapılan protokol ile projeyi tüm Türkiye'de uygulamaya koyacaklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

        "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile yaptığımız protokolle tüm Türkiye'deki, 79 ilimizdeki aynen burada gördüğünüz gibi 79 yerleşkede, 5 bin 268 çocuğumuzu da içine alacak şekilde, 10-14 yaş aralığında bu çalışmalara dahil etmektir. Dolayısıyla 79 ilimizde aynen burada, Malatya'da ilk tanıtımını yaptığımız bu atölyeyi inşallah kısa bir sürede tüm çocuklarımızı, sevgi evlerimizde kalan tüm çocuklarımızı kapsayacak şekle getireceğiz."

        Yenigün ve Aran, Malatya Sevgi Evleri'nde kalan ve Bilim Kuşağı Atölyeleri'nde eğitim alan çocukların yaptığı projelerin yer aldığı stantları gezdi ve çocuklardan projelerle ilgili bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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