Kayısı hasadının devam ettiği Malatya'da 26. Malatya Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen festival, il protokolü ve vatandaşların İnönü Kapalı Çarşı'dan eski öğretmenevine kadar yaptığı kortej yürüyüşü ile başladı.

Mehter takımının ön sırada yer aldığı korteje bedensel engelliler araçlarıyla katılırken, çeşitli spor kulüplerindeki sporcular ile çizgi film karakterlerinin maskotları da festivale renk kattı.

Vali Seddar Yavuz, yürüyüş sonrası yaptığı açıklamada, tüm kurumlarla işbirliği içerisinde 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden kaynaklı sorunları aşacaklarını söyleyerek, "Kayısı çok ciddi bir değer. Üreticilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Üretmek, tarımla uğraşmak çok zor bir iş. Ürünlerinin bereketli olmasını diliyorum." dedi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile diğer protokol üyeleri, kortej sırasında vatandaşlara kayısı dağıttı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de depremler nedeniyle Malatya'nın ciddi yıkım yaşadığını belirterek, "Allah'ın izniyle depremin yaralarını hep beraber saracağız. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan arkamızda. Birçok yerde iş yerlerimiz, kalıcı konutlarımız yükseliyor. Bir taraftan da normalleşmeye ihtiyacımız var. Bu kapsamda Kayısı Festivali'mizi düzenliyoruz." diye konuştu.

Kortej yürüyüşüne, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve İhsan Koca, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve siyasi partilerin il başkanları da katıldı.