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        Malatya'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 23:14 Güncelleme: 20.07.2024 - 23:14
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        Malatya'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        İskender Mahallesi'nde Baki Kaya (24) ve babası İsmail Kaya (50) ile E.U. arasında, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Kavgada Baki Kaya, İsmail Kaya ve E.U, yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Baki Kaya ve İsmail Kaya, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, E.U. ise Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

        Göğsünden yaralanan Baki Kaya, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Elinden yaralanan E.U, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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