Malatya'da servis aracının çarptığı yaya yaralandı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde servis otobüsünün çarptığı yaya yaralandı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde servis otobüsünün çarptığı yaya yaralandı.
İ.T. idaresindeki 44 S 0999 plakalı servis otobüsü Bostanbaşı Mahallesi Barguzu Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen N.İ'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Malatya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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