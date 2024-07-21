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        Malatya'da servis aracının çarptığı yaya yaralandı

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde servis otobüsünün çarptığı yaya yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 15:08 Güncelleme: 21.07.2024 - 15:08
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        Malatya'da servis aracının çarptığı yaya yaralandı
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        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde servis otobüsünün çarptığı yaya yaralandı.

        İ.T. idaresindeki 44 S 0999 plakalı servis otobüsü Bostanbaşı Mahallesi Barguzu Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen N.İ'ye çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Malatya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırdı.

        Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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