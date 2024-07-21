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        Milletvekili Ölmeztoprak, Darende ve Kuluncak ilçelerini ziyaret etti

        AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Darende ve Kuluncak ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 15:16 Güncelleme: 21.07.2024 - 15:16
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        Milletvekili Ölmeztoprak, Darende ve Kuluncak ilçelerini ziyaret etti
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        AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Darende ve Kuluncak ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Ölmeztoprak, Darende ile Kuluncak ilçelerinde belediyeleri de ziyaret ederek, başkanlardan devam eden ve tamamlanan çalışmalarla ilgili bilgiler alıp şantiye alanlarında incelemelerde bulundu.

        Ölmeztoprak, 6 Şubat depremleri sonrası Malatya genelinde kentin yeniden imar, inşa ve ihyası için başlatılan çalışmaların hız kesmeden devam ettiğine belirterek, Darende'de yaklaşık 2 bin kalıcı konut, köy evleri ile Balaban Mahallesi'nde yapımı devam eden çelik konstrüksiyonlu yapılarda sona yaklaşıldığını, teslimatlar da yıl sonunda büyük bir orana ulaşılacağını ifade etti.

        Malatya'da depremin izlerini silmekte kararlı olduklarını aktaran Ölmeztoprak, Kuluncak ilçesinde ise daha önce kurası çekilen 102 konuta ilaveten 63 konutun daha inşa edildiğini, 165 konutun teslimata hazır olduğunu belirtti.

        Kuluncak -Hekimhan arasında devam eden yol çalışmaları ile ilgilide bilgiler paylaşan Ölmeztoprak, Kuluncak- Malatya arası seyahat süresini kısaltacak 5.7 kilometreli yol çalışmalarına hız verildiğini, batı çevre yolu üzerindeki 2 viyadük çalışmalarına ise devam edildiğini kaydetti.

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