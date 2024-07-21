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        Malatya'da boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde baraj göletine düşerek boğulma tehlikesi geçiren genç, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 20:35 Güncelleme: 21.07.2024 - 20:35
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        Malatya'da boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı
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        Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde baraj göletine düşerek boğulma tehlikesi geçiren genç, hastanede tedavi altına alındı.

        Serinlemek için ayaklarını Beylerderesi Baraj Göleti'ne sokan Kenan Ak, dengesini kaybederek düştü.

        Ak, kısa süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu Ak, baygın halde bulunarak sudan çıkarıldı.

        Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılan Ak’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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