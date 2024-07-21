Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Bilal Güngör idaresindeki 44 DG 588 plaka otomobil, Sürgü Takaz mevkisinde Yunus Şenel yönetimindeki 27 HT 675 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücülerden Yunus Şenel ile yolcular Didem ve Doruk Güngör yaralandı.
Yaralılar Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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