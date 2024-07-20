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        Malatya'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavganın zanlısı tutuklandı

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 23:14 Güncelleme: 20.07.2024 - 23:14
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        Malatya'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavganın zanlısı tutuklandı
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        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İskender Mahallesi'nde Baki Kaya'nın (24) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan E.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        İskender Mahallesi'nde dün çıkan bıçaklı kavgada Baki Kaya ve babası İsmail Kaya ile E.U. yaralanmıştı. Baki Kaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, yaralanan E.U. ise tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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