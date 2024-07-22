Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Battalgazi'de asfaltlama çalışmaları sürüyor

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 13:07 Güncelleme: 22.07.2024 - 13:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Battalgazi'de asfaltlama çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Orduzu Leylekpınarı mevkiinde 5 kilometrelik yolun sathi asfalt serimi tamamlandı.

        Başkan Bayram Taşkın, amaçlarının ayrım yapmaksızın her mahalleye hizmet götürmek olduğunu belirterek, vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için gereken her türlü adımı attıklarını ifade etti.

        Orduzu Leylekpınarı mevkiindeki yol çalışmasının da bu anlayışın bir yansıması olduğunu aktaran Taşkın, "Artık vatandaşlarımız daha güvenli ve konforlu bir şekilde yolu kullanabilecekler. Amacımız, ilçemizin her köşesine kaliteli hizmet götürmektir. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için her zaman sahada olacağız. Sadece ana yollar değil, mezra ve köy yollarında da çalışmalarımız sürecek. Herkesin rahatça ulaşım sağlayabileceği bir Battalgazi için çalışmaya devam edeceği." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        Biden ve Trump'ın yaşattıkları ilkler
        Biden ve Trump'ın yaşattıkları ilkler
        Fenerbahçe avantaj peşinde!
        Fenerbahçe avantaj peşinde!
        10 öğrenci şikayet etmişti! Profesöre 'cinsel saldırı'dan 10 yıl hapis!
        10 öğrenci şikayet etmişti! Profesöre 'cinsel saldırı'dan 10 yıl hapis!
        "1 transferimiz kaldı"
        "1 transferimiz kaldı"
        Haliç'e düştü! Üzerinden tekne geçti
        Haliç'e düştü! Üzerinden tekne geçti
        "Beyin sularım torbalarda tutuldu"
        "Beyin sularım torbalarda tutuldu"
        Nefes kesen Dolunay manzaraları!
        Nefes kesen Dolunay manzaraları!
        Emeklilikte reform zamanı
        Emeklilikte reform zamanı
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        İstanbul'da yaşandı! Taciz iddiasına feci darp!
        İstanbul'da yaşandı! Taciz iddiasına feci darp!
        Boğarak öldürdüğü karısının telefonunu sattı!
        Boğarak öldürdüğü karısının telefonunu sattı!
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Elektriklide atağa kalkıyor
        LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
        LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
        "90 günümüz var, yapabiliriz!"
        "90 günümüz var, yapabiliriz!"
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor
        Trump'ı hedef aldı Biden'ı vurdu
        Trump'ı hedef aldı Biden'ı vurdu
        Rota yeniden Danimarka!
        Rota yeniden Danimarka!
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor

        Benzer Haberler

        Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Malatya'da boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı
        Malatya'da boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı
        Milletvekili Ölmeztoprak, Darende ve Kuluncak ilçelerini ziyaret etti
        Milletvekili Ölmeztoprak, Darende ve Kuluncak ilçelerini ziyaret etti
        Malatya'da servis aracının çarptığı yaya yaralandı
        Malatya'da servis aracının çarptığı yaya yaralandı
        Malatya Valisi Seddar Yavuz, kurum müdürleriyle toplantı yaptı
        Malatya Valisi Seddar Yavuz, kurum müdürleriyle toplantı yaptı
        Malatya'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavganın zanlısı tutuklandı
        Malatya'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavganın zanlısı tutuklandı