Battalgazi'de asfaltlama çalışmaları sürüyor

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Orduzu Leylekpınarı mevkiinde 5 kilometrelik yolun sathi asfalt serimi tamamlandı.

Başkan Bayram Taşkın, amaçlarının ayrım yapmaksızın her mahalleye hizmet götürmek olduğunu belirterek, vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için gereken her türlü adımı attıklarını ifade etti.

Orduzu Leylekpınarı mevkiindeki yol çalışmasının da bu anlayışın bir yansıması olduğunu aktaran Taşkın, "Artık vatandaşlarımız daha güvenli ve konforlu bir şekilde yolu kullanabilecekler. Amacımız, ilçemizin her köşesine kaliteli hizmet götürmektir. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için her zaman sahada olacağız. Sadece ana yollar değil, mezra ve köy yollarında da çalışmalarımız sürecek. Herkesin rahatça ulaşım sağlayabileceği bir Battalgazi için çalışmaya devam edeceği." değerlendirmesinde bulundu.