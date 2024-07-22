Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı

Operasyonlarda, 21 kilo 351 gram skunk, 7 bin 475 sentetik ecza, 900 gram sentetik uyuşturucu, 556 gram esrar, 268 kök Hint keneviri ve 4 kenevir tohumu ele geçirildi.

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde 8-21 Temmuz tarihleri arasında 87 olaya müdahale edildi.

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