Malatya'da dolandırıcılık şüphelisi 178 saatlik görüntü incelenerek yakalandı

Malatya'da, telefonla aradığı kişiyi, kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırdığı iddia edilen ve 178 saatlik kamera görüntüsü incelenerek yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri kentte bir mağdura kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp altınlarını ve paralarını alarak kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, farklı noktalarda bulunan güvenlik kameralarınca kaydedilen 178 saatlik görüntüyü inceledi. İnceleme sonucu şüphelinin Z.K. olduğu belirlendi.