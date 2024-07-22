Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da dolandırıcılık şüphelisi 178 saatlik görüntü incelenerek yakalandı

        Malatya'da, telefonla aradığı kişiyi, kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırdığı iddia edilen ve 178 saatlik kamera görüntüsü incelenerek yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 17:10 Güncelleme: 22.07.2024 - 17:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da dolandırıcılık şüphelisi 178 saatlik görüntü incelenerek yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'da, telefonla aradığı kişiyi, kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırdığı iddia edilen ve 178 saatlik kamera görüntüsü incelenerek yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri kentte bir mağdura kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp altınlarını ve paralarını alarak kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, farklı noktalarda bulunan güvenlik kameralarınca kaydedilen 178 saatlik görüntüyü inceledi. İnceleme sonucu şüphelinin Z.K. olduğu belirlendi.

        Şüphelinin Şanlıurfa'da bulunduğunu tespit eden ekipler, bu kentteki ekiplerle irtibata geçerek zanlının yakalanmasını sağladı.

        Zanlının adresinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, kuru sıkı tabanca, 123 mermi, 2 laptop ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Malatya'ya getirilen şüpheli Z.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, zanlının kente araçla gelişi, telefonla konuşması, elinde poşetle yürümesi ve bir marketten alışveriş yapması görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bolu Dağı Tüneli'nde 50 günlük çalışma
        Bolu Dağı Tüneli'nde 50 günlük çalışma
        Beşiktaş'ın transferi açıklandı!
        Beşiktaş'ın transferi açıklandı!
        Beklenen haber geldi! Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar başlıyor
        Beklenen haber geldi! Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar başlıyor
        Türkiye'den 88 üniversite en az bir bilim alanında dünya liginde
        Türkiye'den 88 üniversite en az bir bilim alanında dünya liginde
        İzmir'deki elektrik akımı faciasında ihmaller zinciri
        İzmir'deki elektrik akımı faciasında ihmaller zinciri
        Kuzenini öldürdü! Kamerayı açtı!
        Kuzenini öldürdü! Kamerayı açtı!
        Fenerbahçe avantaj peşinde!
        Fenerbahçe avantaj peşinde!
        Korsan taksici diye darp edildi! Arkadaşlarıyla durağı bastı
        Korsan taksici diye darp edildi! Arkadaşlarıyla durağı bastı
        Kayıp adamın kemikleri, eski eşine ait evin temelinde bulundu!
        Kayıp adamın kemikleri, eski eşine ait evin temelinde bulundu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu!
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        Herkes yanında bir tek eşi yok
        Herkes yanında bir tek eşi yok
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        Yunanistan ile 2. sınır köprüsü
        Yunanistan ile 2. sınır köprüsü
        Emeklilikte reform zamanı
        Emeklilikte reform zamanı
        "Beyin sularım torbalarda tutuldu"
        "Beyin sularım torbalarda tutuldu"
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor

        Benzer Haberler

        Malatya'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
        Malatya'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
        10 yıldır kayıptı, eski eşinin yaptırdığı evin temelinde kemikleri bulundu
        10 yıldır kayıptı, eski eşinin yaptırdığı evin temelinde kemikleri bulundu
        Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı
        Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit, vatandaşlarla buluştu
        Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit, vatandaşlarla buluştu
        Battalgazi'de asfaltlama çalışmaları sürüyor
        Battalgazi'de asfaltlama çalışmaları sürüyor
        Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı