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        Vali Yavuz'un eşi Selda Yavuz, depremzedelerle buluştu

        Malatya Valisi Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz, depremzede aileleri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 11:42 Güncelleme: 23.07.2024 - 11:42
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        Vali Yavuz'un eşi Selda Yavuz, depremzedelerle buluştu
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        Malatya Valisi Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz, depremzede aileleri ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Selda Yavuz, Yeşilyurt-Yakınca Manas Konteyner Kent'te 16 aileye ziyarette bulundu.

        Ailelerin sorunların dinleyip taleplerini alan Selda Yavuz, çocuklara hediyelere verdi.

        Yavuz, konteyner kentte kalan ailelerle bir arada olmak, ellerinden geldiğince sıkıntılarını paylaşmak ve dertlerine çözüm bulmak için geldiğini belirterek, "Asla kendinizi yalnız hissetmeyin. Devletimizin şefkatli eli her daim üzerinizde olacaktır. Bu ziyaretlerimiz artarak devam edecek. Sayın Valimiz Seddar Yavuz'un da sizlere selamlarını iletiyorum." ifadelerini kullandı.

        Yavuz'a Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cevdet Tatar ve Yeşilyurt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sevgi Şahin eşlik etti.

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