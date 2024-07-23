Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Yeşilyurt'ta konteyner kentte aşure etkinliği yapıldı

        Yeşilyurt Belediyesi, konteyner kentte aşure etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 12:07 Güncelleme: 23.07.2024 - 12:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilyurt'ta konteyner kentte aşure etkinliği yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yeşilyurt Belediyesi, konteyner kentte aşure etkinliği düzenledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Cemal Gürsel Mahallesi'ndeki etkinlikte, Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttıklarını belirterek, toplumsal dayanışma ve paylaşma ruhuna katkı sunmaya çalıştıklarını ifade etti.

        Birlik ve beraberliğin önemini aktaran Geçit, şunları kaydetti:

        "Bugün Gazze'de, Doğu Türkistan'da ve nice mazlum ve mahzun coğrafyalarda yaşanan sıkıntılar  Kerbela'da yaşanan zulmün yankısını taşımaktadır. Yaşanan bu acı olaylar karşısında anlıyoruz ki birlik ve beraberlik içerisinde zulme karşı direnmek çok önemlidir. Halk arasında paylaşmanın simgesi haline gelen aşure günü, birlik ve beraberliği perçinleyerek, paylaşmanın, komşuluk ilişkilerinin ve yardımlaşmanın en güzel örneklerini bizlere hatırlatmaktadır. Bu mübarek günü birlik ve beraberlik ruhuyla kutluyor, geleneklerimizi yaşatmak için üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz."

        Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak da aşurenin, kültürün, geleneklerin ve birliğin sembolü olduğunu belirterek, konteyner kentte bu manevi atmosferi hep birlikte yaşadıklarını kaydetti.

        Etkinlikte vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ağabeyden kardeşe: Önce karını, sonra çocuklarını en son kendini öldür!
        Ağabeyden kardeşe: Önce karını, sonra çocuklarını en son kendini öldür!
        Ticaret Bakanlığı'ndan tatil rezervasyonu yaptıracaklara uyarı
        Ticaret Bakanlığı'ndan tatil rezervasyonu yaptıracaklara uyarı
        Salça yapıyorlardı! Anne kızın feci ölümü!
        Salça yapıyorlardı! Anne kızın feci ölümü!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        Eğirdir Gölü'nde korkutan görüntü: "Battaniye gibi kapladı, çok tehlikeli"
        Eğirdir Gölü'nde korkutan görüntü: "Battaniye gibi kapladı, çok tehlikeli"
        Sinem'in çığlığı yankı buldu!
        Sinem'in çığlığı yankı buldu!
        Ferhat Gündoğdu, MHK başkanı oluyor!
        Ferhat Gündoğdu, MHK başkanı oluyor!
        Yürek yakan son fotoğraflar! Konum atıp yardım istemiş: Donmak üzereyim!
        Yürek yakan son fotoğraflar! Konum atıp yardım istemiş: Donmak üzereyim!
        Fenerbahçe'de ayrılık listesi kabarıyor!
        Fenerbahçe'de ayrılık listesi kabarıyor!
        Filistinli gruplar Çin'de birlik anlaşması yaptı
        Filistinli gruplar Çin'de birlik anlaşması yaptı
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        Harris yeterli delege sayısına ulaştı
        Harris yeterli delege sayısına ulaştı
        Dalgaların çarpışacağı seçim
        Dalgaların çarpışacağı seçim
        Doktorları bile şaşırttı! 3 yıl çekirdekle yaşadı
        Doktorları bile şaşırttı! 3 yıl çekirdekle yaşadı
        Prof. Dr. Naci Görür: En yakın deprem Marmara'da!
        Prof. Dr. Naci Görür: En yakın deprem Marmara'da!
        Tarihin en pahalı 5 düğünü!
        Tarihin en pahalı 5 düğünü!
        Evlenme teklif etti
        Evlenme teklif etti
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Kamu işçisi arasında 10 puan zam farkı
        Kamu işçisi arasında 10 puan zam farkı

        Benzer Haberler

        Vali Yavuz'un eşi Selda Yavuz, depremzedelerle buluştu
        Vali Yavuz'un eşi Selda Yavuz, depremzedelerle buluştu
        Malatya Emniyet Müdürlüğünden "akademisyen çifte saldırı girişimi" iddiasın...
        Malatya Emniyet Müdürlüğünden "akademisyen çifte saldırı girişimi" iddiasın...
        Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Malatya'da dolandırıcılık şüphelisi 178 saatlik görüntü incelenerek yakalan...
        Malatya'da dolandırıcılık şüphelisi 178 saatlik görüntü incelenerek yakalan...
        Malatya'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
        Malatya'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
        10 yıldır kayıptı, eski eşinin yaptırdığı evin temelinde kemikleri bulundu
        10 yıldır kayıptı, eski eşinin yaptırdığı evin temelinde kemikleri bulundu