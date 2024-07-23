Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        AK Parti Malatya Milletvekili Tüfenkci'den hızlı tren açıklaması:

        AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, hızlı tren projesinin 2025 yılı yatırım programına alınmasını netliğe kavuşturduklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 13:26 Güncelleme: 23.07.2024 - 13:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Malatya Milletvekili Tüfenkci'den hızlı tren açıklaması:
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, hızlı tren projesinin 2025 yılı yatırım programına alınmasını netliğe kavuşturduklarını bildirdi.

        AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Tüfenkci, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Veysi Kurt'u ziyaret etti.

        Açıklamada ziyarete ilişkin görüşlerine yer verilen Tüfenkci, şunları kaydetti:

        "Hızlı tren projesinin 2025 yılı yatırım programına alınması konusunu netliğe kavuşturduk. Sayın müdürümüz ile yaptığımız görüşmede projesi biten hızlı trenin Malatya'ya kadarki ihalesi için gerekli çalışmanın yapılıp orta vadeli programa teklif edilmesi, takibinin yapılması ve 2025 yılı ödeneğinin ayrılması teklifimiz kararlaştırıldı. Biz de bakanlık nezdinde takipçisi olacağız inşallah. Ayrıca Malatya- İskenderun arasındaki hızlandırılmış tren hattının AYEGEM tarafından yapılan projelerinin hızlandırılması, yine depremde hasar gören Malatya - Gölbaşı - Narlı hattının tamiratının hızlandırılarak biran evvel hizmete açılması talebimizi de karşılayan değerli genel müdürümüze teşekkür ederiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gürültü katliamında istenen ceza açıklandı
        Gürültü katliamında istenen ceza açıklandı
        Ağabeyden kardeşe: Önce karını, sonra çocuklarını en son kendini öldür!
        Ağabeyden kardeşe: Önce karını, sonra çocuklarını en son kendini öldür!
        Rusya'dan nükleer tatbikat!
        Rusya'dan nükleer tatbikat!
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Salça yapıyorlardı! Anne kızın feci ölümü!
        Salça yapıyorlardı! Anne kızın feci ölümü!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        Barış Manço'nun aracı Türkiye yolunda
        Barış Manço'nun aracı Türkiye yolunda
        Eğirdir Gölü'nde korkutan görüntü: "Battaniye gibi kapladı, çok tehlikeli"
        Eğirdir Gölü'nde korkutan görüntü: "Battaniye gibi kapladı, çok tehlikeli"
        Fenerbahçe'de ayrılık listesi kabarıyor!
        Fenerbahçe'de ayrılık listesi kabarıyor!
        Yürek yakan son fotoğraflar! Konum atıp yardım istemiş: Donmak üzereyim!
        Yürek yakan son fotoğraflar! Konum atıp yardım istemiş: Donmak üzereyim!
        Ferhat Gündoğdu, MHK başkanı oluyor!
        Ferhat Gündoğdu, MHK başkanı oluyor!
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        Doktorları bile şaşırttı! 3 yıl çekirdekle yaşadı
        Doktorları bile şaşırttı! 3 yıl çekirdekle yaşadı
        Evlenme teklif etti
        Evlenme teklif etti
        Tarihin en pahalı 5 düğünü!
        Tarihin en pahalı 5 düğünü!
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        Kamu işçisi arasında 10 puan zam farkı
        Kamu işçisi arasında 10 puan zam farkı
        Filistinli gruplar Çin'de birlik anlaşması yaptı
        Filistinli gruplar Çin'de birlik anlaşması yaptı
        Ticaret Bakanlığı'ndan tatil rezervasyonu yaptıracaklara uyarı
        Ticaret Bakanlığı'ndan tatil rezervasyonu yaptıracaklara uyarı

        Benzer Haberler

        Yeşilyurt'ta konteyner kentte aşure etkinliği yapıldı
        Yeşilyurt'ta konteyner kentte aşure etkinliği yapıldı
        Vali Yavuz'un eşi Selda Yavuz, depremzedelerle buluştu
        Vali Yavuz'un eşi Selda Yavuz, depremzedelerle buluştu
        Malatya Emniyet Müdürlüğünden "akademisyen çifte saldırı girişimi" iddiasın...
        Malatya Emniyet Müdürlüğünden "akademisyen çifte saldırı girişimi" iddiasın...
        Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Malatya'da dolandırıcılık şüphelisi 178 saatlik görüntü incelenerek yakalan...
        Malatya'da dolandırıcılık şüphelisi 178 saatlik görüntü incelenerek yakalan...
        Malatya'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
        Malatya'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı