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        Malatya Valisi Yavuz'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 15:24 Güncelleme: 23.07.2024 - 15:24
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        Malatya Valisi Yavuz'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
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        Malatya Valisi Seddar Yavuz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yavuz, mesajında, 24 Temmuz 1908 tarihinde basında sansürün kaldırılmasıyla büyük bir gelişim sürecine giren basının, Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı özgürlük ortamında hem kendini geliştirdiğini hem de demokrasinin yerleşmesine ve ülkenin ilerlemesine katkı sağladığını belirtti.

        Demokratik hayatın vazgeçilmez öğelerinden biri olan haber alma hürriyetinin temel unsuru basının demokrasinin gelişmesine katkı sağlayan önemli unsurların başında geldiğini aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

        "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Basın milletin müşterek sesidir.' diyerek basına verdiği önemi vurgulamıştır. Basın, meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışı ile toplumda basına güveni artırmasının yanında, kamuoyunun yanlış bilgilendirilerek yönlendirilmesinin önüne geçmektedir. Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren özgür basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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