Malatya Valisi Yavuz'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, 24 Temmuz 1908 tarihinde basında sansürün kaldırılmasıyla büyük bir gelişim sürecine giren basının, Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı özgürlük ortamında hem kendini geliştirdiğini hem de demokrasinin yerleşmesine ve ülkenin ilerlemesine katkı sağladığını belirtti.

Demokratik hayatın vazgeçilmez öğelerinden biri olan haber alma hürriyetinin temel unsuru basının demokrasinin gelişmesine katkı sağlayan önemli unsurların başında geldiğini aktaran Yavuz, şunları kaydetti: