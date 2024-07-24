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        Malatya'da çıkan örtü yangını söndürüldü

        Malatya'nın Arguvan ilçesinde meydana gelen örtü yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 08:57 Güncelleme: 24.07.2024 - 08:57
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        Malatya'da çıkan örtü yangını söndürüldü
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        Malatya'nın Arguvan ilçesinde meydana gelen örtü yangını söndürüldü.

        Tatkınık Mahallesi Nohutçu mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan örtü yangını ihbarı üzerine bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yönlendirildi.

        Yangın, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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