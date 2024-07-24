Malatya'da çıkan örtü yangını söndürüldü

Tatkınık Mahallesi Nohutçu mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan örtü yangını ihbarı üzerine bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yönlendirildi.

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