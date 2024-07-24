Malatya'da çevre yolunda iyileştirme çalışmaları yapılıyor

Malatya'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çevre yolunda iyileştirme çalışmaları sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat depremlerinde hasar alan mevcut çevre yolunda iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

7 Temmuz Pazar günü başlanan yenileme çalışmaları kapsamında yapımına başlanan çevre yolunda asfalt çalışmaları yapılıyor.

Çöşnük Kavşağı sonrası, Battalgazi Alt Geçidi girişi ile Beylerderesi Viyadüğü arası yaklaşık 13 kilometrelik kısımda yapılacak olan çalışmalar, vatandaşların mağdur olmaması için etaplar halinde gerçekleştiriliyor.