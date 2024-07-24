Malatya'da 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajları

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve AK Parti İl Başkanı Namık Gören, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Er, mesajında, dijitalleşen dünyada medya kuruluşlarının ve gazetecilerin basın meslek ilkelerine uygun, doğru ve tarafsız haberciliğinin çok önemine işaret etti.​​​​​​​

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da hayatın normalleşmesi adına yaptıkları hizmetlerin vatandaşlara anlatılmasında önemli payı bulunan yerel basına teşekkür eden Er, "Halkın haber alma ve bilgilenmesini sağlayan medyamızın ve gazetecilerin bayramını en içten dileklerimle kutlar, başarılı yayınların devamını dilerim." ifadesini kullandı.