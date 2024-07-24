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        Malatya'da 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajları

        Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve AK Parti İl Başkanı Namık Gören, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 10:37 Güncelleme: 24.07.2024 - 10:37
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        Malatya'da 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajları
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        Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve AK Parti İl Başkanı Namık Gören, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Başkan Er, mesajında, dijitalleşen dünyada medya kuruluşlarının ve gazetecilerin basın meslek ilkelerine uygun, doğru ve tarafsız haberciliğinin çok önemine işaret etti.​​​​​​​

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da hayatın normalleşmesi adına yaptıkları hizmetlerin vatandaşlara anlatılmasında önemli payı bulunan yerel basına teşekkür eden Er, "Halkın haber alma ve bilgilenmesini sağlayan medyamızın ve gazetecilerin bayramını en içten dileklerimle kutlar, başarılı yayınların devamını dilerim." ifadesini kullandı.

        AK Parti İl Başkanı Gören de toplumun doğru ve güvenilir bilgiye ulaşabilmesinin mesleğin etik ve ahlaki değerlerine bağlı gazeteciler sayesinde gerçekleştiğini belirterek, "Gazetecilik mesleğine gönül bağıyla emek veren basın sektörünün tüm temsilcilerinin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, kendilerine sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir meslek hayatı temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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