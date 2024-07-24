Malatya'da traktörün çarptığı 2 çocuğun cenazesi defnedildi

Akçadağ ilçesi Ören Mahallesi'nde 11 yaşındaki K.A. idaresindeki 44 AEL 870 plakalı traktör, yoldan çıkarak yol kenarında oynayan 4 çocuğa çarpmış, kazada Zelal Yıldırım (11) ve Ada Yıldırım (7) kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmiş, G.Ş. (7) ile A.K. (7) de yaralanmıştı.

Törende çocukların babası Erkan ve annesi Gülhan ile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.