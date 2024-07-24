Malatya'da traktörün çarptığı 2 çocuğun cenazesi defnedildi
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde çocuk sürücünün kullandığı traktörün çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 kardeşin cenazesi toprağa verildi.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde çocuk sürücünün kullandığı traktörün çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 kardeşin cenazesi toprağa verildi.
Ören Mahallesi'nde dün 11 yaşındaki K.A. idaresindeki 44 AEL 870 plakalı traktörün yoldan çıkarak yol kenarında oynayan çocuklara çarpması sonucu hayatını kaybeden Zelal Yıldırım (11) ve Ada Yıldırım (7) kardeşlerin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından Doğanşehir ilçesi Çömekobası Mahallesi'ne getirildi.
Cenazeler, kılınan namazın ardından gözyaşları arasında mahalle mezarlığında yan yana defnedildi.
Törende çocukların babası Erkan ve annesi Gülhan ile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
Cenaze törenine Doğanşehir Belediye Başkan Vekili İsmail Korkmaz da katıldı.
Kazanın, hayatını kaybeden kardeşlerin ziyarete gittikleri anneannelerinin evlerinin önünde oynarken gerçekleştiği öğrenildi.
Gözlem altındaki 11 yaşındaki sürücü K.A'nın ise jandarmada ifadesinin ardından annesine teslim edildiği, baba B.A'nın gözaltına alındığı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Akçadağ ilçesi Ören Mahallesi'nde 11 yaşındaki K.A. idaresindeki 44 AEL 870 plakalı traktör, yoldan çıkarak yol kenarında oynayan 4 çocuğa çarpmış, kazada Zelal Yıldırım (11) ve Ada Yıldırım (7) kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmiş, G.Ş. (7) ile A.K. (7) de yaralanmıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.