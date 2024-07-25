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        Malatya'da aracın lastiğini değiştirirken otomobilin çarptığı kişi öldü

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde aracın patlayan lastiğini değiştirmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 21:47 Güncelleme: 25.07.2024 - 21:47
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        Malatya'da aracın lastiğini değiştirirken otomobilin çarptığı kişi öldü
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde aracın patlayan lastiğini değiştirmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Malatya'dan Adıyaman istikametine giden R.A. yönetimindeki 42 EMM 30 plakalı otomobil, Suçatı mevkisinde, 23 LL 323 plakalı otomobilin lastiğini değiştirmeye çalışan Samet Ağaoğlu'na çarptı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Ağaoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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