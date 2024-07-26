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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı

        Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 20:34 Güncelleme: 26.07.2024 - 20:39
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı
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        Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "sokak satıcısı" olarak tabir edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 1150 adet ve 1108 gram sentetik uyuşturucu madde, 1 pompalı tüfek ele geçirildi, 12 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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