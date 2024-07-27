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        Malatya'da sağlık çalışanları İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti

        Malatya'da sağlık çalışanları, düzenledikleri yürüyüşle İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 18:51 Güncelleme: 27.07.2024 - 18:51
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        Malatya'da sağlık çalışanları İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti
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        Malatya'da sağlık çalışanları, düzenledikleri yürüyüşle İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

        Sağlık çalışanları, İsrail saldırılarını kınayan pankartlarla Kanalboyu Caddesi'nden Kernek Meydanı'na kadar yürüdü.

        Meydanda grup adına konuşan Dr. Abdullah Dinçadam, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana binlerce insanın şehit edildiğini anımsattı.

        Gazze'de yapılan vahşeti iliklerinde hissettiklerini, siyonist rejimin işgal ettiği topraklarda katliam yaptığını aktaran Dinçadam, şöyle konuştu:

        "İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında vefat edenlerin sayısı 40 bini yaralıların sayısı ise 100 bini geçti. 20 bine yakın çocuk yetim kaldı. İsrail'in Gazze'de bulunan hastanelere yönelik saldırıları katliamlara dönüştü ancak söz konusu saldırılar uluslararası alanda henüz bir yaptırıma maruz bırakılmadı. Yaptırıma maruz bırakılmadığı gibi siyonist rejimin eli kanlı başkanı dakikalarca ABD kongresinde alkışlanmış, adeta yapılan zulümle dalga geçilmiştir. Gazze'deki soykırım insanlık tarihine kara bir leke olarak kazınırken ABD, İsrail Başbakanı soykırımcı, katil ve savaş suçlusu Netanyahu'yu ülkesine davet etmiş, ABD Parlamentosunda konuşma imkanı sunmuştur."

        Dinçadam, Gazze'deki vahşetle ilgili Netanyahu'nun kurduğu gerçek dışı cümlelerin, ABD'li parlamenterler tarafından ayakta alkışlandığını kaydederek, "ABD Parlamentosu tıpkı Hitler Almanya'sındaki gibi yüzyıllarca hafızalarda silinmeyecek bir utanç fotoğrafı vermiştir. ABD'nin demokrasi ve özgürlük maskesi bu korkunç fotoğrafla bir kez daha düşmüştür." dedi.

        Yürüyüşe, sağlık çalışanları ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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