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        Battalgazi Belediye Başkanı Taşkın, yaz spor okulunu ziyaret etti

        Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Orduzu Pınarbaşı Olimpik Açık Yüzme Havuzu'nda yüzme eğitimi gören çocukları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 13:14 Güncelleme: 28.07.2024 - 13:14
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        Battalgazi Belediye Başkanı Taşkın, yaz spor okulunu ziyaret etti
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        Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Orduzu Pınarbaşı Olimpik Açık Yüzme Havuzu'nda yüzme eğitimi gören çocukları ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 24 Haziran'da başlayan ve toplamda 10 branştan oluşan Battalgazi yaz spor okullarında, yüzmede 1500, futbolda 500, basketbol, badminton, tekvando, karate, masa tenisi, kort tenisi, futsal ve boks branşlarında 500 olmak üzere 2 bin 500 öğrenci eğitim alıyor.

        Başkan Taşkın, Orduzu Pınarbaşı Olimpik Açık Yüzme Havuzu'nu ziyaretinde, her zaman gençlerin yanında olduk ve olmaya devam edeceklerini belirtti.

        Yaz spor okulları projeleriyle gençlere spor yapma imkanının yanında aynı zamanda onların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine de katkıda bulunduklarını aktaran Taşkın, şunları kaydetti:

        "Bu program sayesinde gençlerimiz, yaz tatillerini verimli bir şekilde geçirerek, hem spor yapmanın hem de eğlenmenin tadını çıkarıyorlar. Spor, disiplin, takım ruhu ve sağlıklı yaşam gibi önemli değerleri gençlerimize aşılamanın gururunu yaşıyoruz. Yüzmeden futbola, basketboldan kort tenisine kadar geniş bir yelpazede sunduğumuz eğitimlerle, gençlerimizin spor alanında kendilerini geliştirmelerine olanak tanıyoruz. Belediye olarak gençlerimizin her zaman yanındayız ve onların geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz. Yaz spor okulları projemizle çocukların sporun ve eğitimin bir arada olduğu dolu dolu bir yaz tatili geçirmelerini sağlıyoruz. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum."

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