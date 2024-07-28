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        Malatya'da organ nakli etkinliğine katılan yabancı akademisyenler için gezi düzenlendi

        Malatya'da İnönü Üniversitesi'nde düzenlenen organ nakli etkinliğine katılan yabancı akademisyenler için gezi programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 14:46 Güncelleme: 28.07.2024 - 14:46
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        Malatya'da organ nakli etkinliğine katılan yabancı akademisyenler için gezi düzenlendi
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        Malatya'da İnönü Üniversitesi'nde düzenlenen organ nakli etkinliğine katılan yabancı akademisyenler için gezi programı düzenlendi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İnönü Üniversitesi ile Almanya Giessen Üniversitesi arasında düzenlenen 9. karaciğer nakli sempozyumuna katılan bilim adamları, etkinliklerin ardından Akçadağ Sultansuyu Harası ile UNESCO Dünya Kültür mirası Arslantepe Höyüğü ile Nemrut Dağını gezdi.

        Konukların ilk olarak Akçadağ ilçesindeki Sultansuyu Harası'nı gezdi ardından Arslantepe Höyüğüne geçerek Melid Krallığına ait heykeller ve kabartmaların kopyalarının sergilendiği arkeolojik parkı ve Arslantepe'nin UNESCO Dünya Miras Listesi ilan edilmesinde başrolü oynayan Kerpiç Saray Kompleksini ziyaret etti. Akademisyenler daha sonra Nemrut Dağı'nda güneşin batışını izledi.

        Heyet, gezi sırasında turizm araştırmacısı, turist rehberi, araştırmacı-yazar Bülent Korkmaz tarafından bilgilendirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Ali Cengiz, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz'ın sağlık alanında büyük projelere imza attığını belirterek, "Sayın Yılmaz'ın yönetimindeki ekibin karaciğer naklinde Malatya'yı dünyada en üst noktalara getirdiğini bilmeyen yok. Verdikleri emekten dolayı kendilerine ne kadar teşekkür etsek az. Almanya Giessen Üniversitesi ile ortaklaşa yaptıkları sempozyum ve benzeri etkinlikler şehrimizin tanıtımına da katkı sağlıyor. Misafirlerimize Malatya'nın tarihi, turistik, doğal zenginliklerini göstermek, arkeolojik alanlarımızı göstermek istedik. Kendileri de geziden gayet memnun kaldılar." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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