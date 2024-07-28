Malatya'da organ nakli etkinliğine katılan yabancı akademisyenler için gezi düzenlendi

Malatya'da İnönü Üniversitesi'nde düzenlenen organ nakli etkinliğine katılan yabancı akademisyenler için gezi programı düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İnönü Üniversitesi ile Almanya Giessen Üniversitesi arasında düzenlenen 9. karaciğer nakli sempozyumuna katılan bilim adamları, etkinliklerin ardından Akçadağ Sultansuyu Harası ile UNESCO Dünya Kültür mirası Arslantepe Höyüğü ile Nemrut Dağını gezdi.

Konukların ilk olarak Akçadağ ilçesindeki Sultansuyu Harası'nı gezdi ardından Arslantepe Höyüğüne geçerek Melid Krallığına ait heykeller ve kabartmaların kopyalarının sergilendiği arkeolojik parkı ve Arslantepe'nin UNESCO Dünya Miras Listesi ilan edilmesinde başrolü oynayan Kerpiç Saray Kompleksini ziyaret etti. Akademisyenler daha sonra Nemrut Dağı'nda güneşin batışını izledi.