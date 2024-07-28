Malatya'da konteyner kentte açık hava etkinliği yapıldı

Malatya'da, depremzedelerin konakladığı konteyner kentte açık hava etkinliği düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ve Relief International Türkiye işbirliğiyle Rönesans-1 Konteyner Kent'te "Çocuk ve Gençlik Açık Hava Etkinliği" gerçekleştirildi.

Toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek, özellikle çocukların, gençlerin kültürel etkileşimi ve toplumsal bağlarını güçlendirmeyi amaçlayan etkinlikte aynı zamanda engellilerin topluma katılımı konusunda farkındalık oluşturmak, sağlık ve hijyen başlıkları altında da bilgilendirmeler yapıldı.