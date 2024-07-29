Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Tedavisine ara vererek katıldığı şampiyonadan bronz madalyayla döndü

        Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda kaval kemiği kırılmasına rağmen antrenmanlarına devam eden Miraç Özgenel, fizik tedavisine ara vererek 5 ay sonra katıldığı Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'ndan bronz madalyayla döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 10:21 Güncelleme: 29.07.2024 - 10:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tedavisine ara vererek katıldığı şampiyonadan bronz madalyayla döndü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda kaval kemiği kırılmasına rağmen antrenmanlarına devam eden Miraç Özgenel, fizik tedavisine ara vererek 5 ay sonra katıldığı Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'ndan bronz madalyayla döndü.

        Boks, muaythai, kick boks ile wushu kung fu branşlarında katıldığı ulusal ve uluslararası müsabakalarda bugüne kadar 14 madalya kazanan 16 yaşındaki Özgenel, Malatya'da boks şampiyonalarına hazırlanıyor.

        Geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle antrenörü Ramazan Yavuz'un il dışına taşınmasına rağmen Özgenel, antrenmanlarına devam etti.

        Bu yıl 22-29 Ocak'ta katıldığı Spor Toto Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda yarı finalde kaval kemiği kırılan Özgenel, fizik tedavisine ara vererek, 2 haftalık antrenmanla katıldığı 11-19 Mayıs'ta Muğla'da düzenlenen Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

        Özgenel, AA muhabirine, sporu çok sevdiğini ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle muaythai, kick boks ile wushu kung fu bronşlarını bir süre bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

        Kick boks şampiyonasında kaval kemiğinin kırılmasının ardından ameliyat olduğunu ve 3 ay tedavisinin sürdüğünü anlatan Özgenel, şöyle devam etti:

        "Sonrasında fizik tedaviye başladım. Boks şampiyonasına katılmak istiyordum, herkes 'katılma' dedi. Muğla Fethiye'de düzenlenen boks şampiyonasına katıldım ve 5 maç alarak Türkiye 3. oldum. İki haftalık antrenmanla şampiyonada benden 33 kilogram fazlası olan sporcuları yenerek bronz madalya kazandım. Ailem ve çevremdekilerin 'sakatsın gitme' demesine rağmen şampiyonaya gittim."

        Fizik tedaviye devam ederken antrenman yapmanın zor olduğunu anlatan Özgenel, "Şampiyonaya fazla hazırlanamadım, fizik tedavim yaklaşık 6 saat sürüyordu, salonda bir saat antrenman yaptıktan sonra konteynere gidiyordum. Şampiyonaya 2 hafta kala fizik tedaviye ara vererek, antrenmanlara odaklandım. Şampiyonaya katılarak, gümüş madalya aldım. Spor kariyerime bundan sonra boks branşında devam edeceğim. Hedefim boksta Türkiye şampiyonluğu elde ederek, Avrupa'da ve dünyada ülkemizi temsil etmek." ifadelerini kullandı.

        Özgenel, haftada 3 gün salonda, 4 gün ise dışarıda koşu yaparak antrenmanlarını sürdürdüğünü aktararak, "Antrenörüm Ramazan Yavuz il dışında, bana çalışma programı hazırlıyor. Bende antrenman videolarımı ona gönderiyorum. Videolarıma bakarak hatalarımı söylüyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Venezuela'da tartışmalı seçim
        Venezuela'da tartışmalı seçim
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Rota Gabriel Sara!
        Rota Gabriel Sara!
        Toplu sözleşme ikramiyesinde eşitlik
        Toplu sözleşme ikramiyesinde eşitlik
        Beşiktaş'tan flaş hamle!
        Beşiktaş'tan flaş hamle!
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        "Hangisi daha güzel?" dedirtti
        "Hangisi daha güzel?" dedirtti
        Hayvan kemiklerinden yapılmış 13 bin yıllık!
        Hayvan kemiklerinden yapılmış 13 bin yıllık!
        3 kırmızı bültenle aranan suçlu Türkiye'de yakalandı
        3 kırmızı bültenle aranan suçlu Türkiye'de yakalandı
        Meteoroloji duyurdu! Sıcak, yağmur ve rüzgar
        Meteoroloji duyurdu! Sıcak, yağmur ve rüzgar
        Real Madrid'den flaş karar!
        Real Madrid'den flaş karar!
        3 ilde orman yangınları sürüyor! Müdahale devam ediyor
        3 ilde orman yangınları sürüyor! Müdahale devam ediyor
        "Beni kimse görüntüleyemez"
        "Beni kimse görüntüleyemez"
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        8 yöntem ile sıcaklara meydan okuyun!
        8 yöntem ile sıcaklara meydan okuyun!
        Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı
        Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı
        Oğul kurtarıldı, baba aranıyor
        Oğul kurtarıldı, baba aranıyor
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı

        Benzer Haberler

        Malatya'da devrilen tarım aracının sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı
        Malatya'da devrilen tarım aracının sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı
        Malatya'da patpat devrildi: 1 ölü,1 yaralı
        Malatya'da patpat devrildi: 1 ölü,1 yaralı
        Malatya'da konteyner kentte açık hava etkinliği yapıldı
        Malatya'da konteyner kentte açık hava etkinliği yapıldı
        Malatya'da organ nakli etkinliğine katılan yabancı akademisyenler için gezi...
        Malatya'da organ nakli etkinliğine katılan yabancı akademisyenler için gezi...
        Battalgazi Belediye Başkanı Taşkın, yaz spor okulunu ziyaret etti
        Battalgazi Belediye Başkanı Taşkın, yaz spor okulunu ziyaret etti
        Malatya'da sağlık çalışanları İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını pr...
        Malatya'da sağlık çalışanları İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını pr...