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        Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 17 zanlı tutuklandı

        Malatya'da polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 17 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 13:56 Güncelleme: 29.07.2024 - 13:56
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 17 zanlı tutuklandı
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        Malatya'da polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 17 şüpheli tutuklandı.

        Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde 22-28 Temmuz tarihleri arasında 51 olaya müdahale edildi.

        Belirlenen adreslere operasyonlar düzenleyen ekipler, 74 şüpheliye yasal işlem yaptı.

        Operasyonlarda, 3 bin 685 sentetik ecza, 1 kilo 977 gram esrar, 1107 kök Hint keneviri, 134 gram sentetik uyuşturucu ve 9 gram skunk ele geçirildi.

        Emniyet ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'si tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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