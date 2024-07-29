Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 17 zanlı tutuklandı

Operasyonlarda, 3 bin 685 sentetik ecza, 1 kilo 977 gram esrar, 1107 kök Hint keneviri, 134 gram sentetik uyuşturucu ve 9 gram skunk ele geçirildi.

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde 22-28 Temmuz tarihleri arasında 51 olaya müdahale edildi.

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