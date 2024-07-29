GÜNCELLEME - Malatya'da otomobilin kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü
Malatya'nın Darende ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Malatya'nın Darende ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
F.Ö. (68) idaresindeki BF FK 1905 yabancı plakalı otomobil, D-300 kara yolu Balaban Mahallesi mevkisinde, park halindeki 06 CDE 686 plakalı kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine, kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçta bulunan Kıymet Özkan (73) yaşamını yitirdi.
Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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