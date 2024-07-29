Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 17:09 Güncelleme: 29.07.2024 - 17:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Göztepe Mahallesi'nde alacak meselesi yüzünden husumetli S.Y. ve M.K. ile A.D. ve M.M.Y. arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kavgada pompalı tüfekle ağır yaralanan S.Y. ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne, M.K. Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olay yerinden kaçan şüpheliler A.D. ve M.M.Y, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji'den 'çöl sıcakları' açıklaması!
        Meteoroloji'den 'çöl sıcakları' açıklaması!
        Bayrampaşa'da yol verme tartışmasında silah ve bıçaklar konuştu: 5 yaralı
        Bayrampaşa'da yol verme tartışmasında silah ve bıçaklar konuştu: 5 yaralı
        Satışları 2020'den bu yana ilk kez düştü
        Satışları 2020'den bu yana ilk kez düştü
        AYM Başkanı Kadir Özkaya'nın torunu 2'nci kattan düştü: Durumu ağır
        AYM Başkanı Kadir Özkaya'nın torunu 2'nci kattan düştü: Durumu ağır
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Sultangazi'de toprak kayması: 3 hafriyat kamyonu birbirinin üzerine devrildi
        Sultangazi'de toprak kayması: 3 hafriyat kamyonu birbirinin üzerine devrildi
        Ünlüler derin üzüntü içerisinde
        Ünlüler derin üzüntü içerisinde
        Cem Hakko eleştirilere cevap verdi: En şık takım Türk takımıydı
        Cem Hakko eleştirilere cevap verdi: En şık takım Türk takımıydı
        Usta kaynakçı, 10 yıllık bankacıdan fazla kazanıyor
        Usta kaynakçı, 10 yıllık bankacıdan fazla kazanıyor
        Muhteşem dönüşe ünlü tebriği
        Muhteşem dönüşe ünlü tebriği
        Paris 2024'e galibiyetle başlıyoruz!
        Paris 2024'e galibiyetle başlıyoruz!
        Tuğba Ekinci'ye soruşturma
        Tuğba Ekinci'ye soruşturma
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Bunaltan sıcaklara çarpıcı yorum: Fizikteki siyah cisim gibi
        Bunaltan sıcaklara çarpıcı yorum: Fizikteki siyah cisim gibi
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Beşiktaş'tan flaş hamle!
        Beşiktaş'tan flaş hamle!
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Venezuela'da seçim krizi: Kim kazandı?
        Venezuela'da seçim krizi: Kim kazandı?

        Benzer Haberler

        Otomobil park halindeki kamyona çarptı: Sürücü yaralı, eşi öldü
        Otomobil park halindeki kamyona çarptı: Sürücü yaralı, eşi öldü
        GÜNCELLEME - Malatya'da otomobilin kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü
        GÜNCELLEME - Malatya'da otomobilin kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü
        Malatya'da otomobilin kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü
        Malatya'da otomobilin kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü
        Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 17 zanlı tutuklandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 17 zanlı tutuklandı
        Malatya'da kuru kayısı lisanslı depoları alımı sürdürüyor
        Malatya'da kuru kayısı lisanslı depoları alımı sürdürüyor
        Tedavisine ara vererek katıldığı şampiyonadan bronz madalyayla döndü
        Tedavisine ara vererek katıldığı şampiyonadan bronz madalyayla döndü