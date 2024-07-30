Malatya'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Gündüzbey Mahallesi Mehmet Cevdet Yavuz Caddesi'ndeki bir elektrik direği yanında hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, elektrik akımına kapılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Nihat Güney'e (40) ait olduğu belirlenen cenaze, otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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