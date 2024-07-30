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        Malatya'da 9 bin 215 köy konutunun yapımı sürüyor

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da, 9 bin 215 köy konutunun yapımı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 13:56 Güncelleme: 30.07.2024 - 13:56
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        Malatya'da 9 bin 215 köy konutunun yapımı sürüyor
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da, 9 bin 215 köy konutunun yapımı devam ediyor.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi gerçekleştirilen 9 bin 215 köy konutunun inşaat faaliyeti hız kesmeden sürüyor.

        Hafif çelik ve betonarme malzemeden son teknolojiyle üretilen, depreme dayanıklı köy konutlarının inşa süreci, İl Müdürlüğü teknik personelince adım adım denetleniyor.

        Depremlerden etkilenen hak sahibi afetzedeler için yapılan ve 3+1 konseptinde inşa edilen köy konutlarının büyük çoğunluğunun, yıl sonuna kadar teslim edilmesi planlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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