Doğanşehir'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
N.B'nin kullandığı plakasız motosiklet Malatya Caddesi'nde İ.U. yönetimindeki 44 HR 085 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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