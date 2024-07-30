Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Doğanşehir'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 14:57 Güncelleme: 30.07.2024 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğanşehir'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        N.B'nin kullandığı plakasız motosiklet Malatya Caddesi'nde İ.U. yönetimindeki 44 HR 085 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB, PPK toplantı özetini yayımladı
        TCMB, PPK toplantı özetini yayımladı
        Dolandırıcıları da enflasyon vurdu: Sahte diplomaya da zam geldi
        Dolandırıcıları da enflasyon vurdu: Sahte diplomaya da zam geldi
        Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci
        Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci
        Bolu Dağı Tüneli'nde çalışma başlıyor!
        Bolu Dağı Tüneli'nde çalışma başlıyor!
        Kenan Işık'a veda töreni
        Kenan Işık'a veda töreni
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Hırsız kaçtı o kovaladı: Altınlarına böyle kavuştu
        Hırsız kaçtı o kovaladı: Altınlarına böyle kavuştu
        Kahramanmaraş'taki orman yangınının nedeni belli oldu
        Kahramanmaraş'taki orman yangınının nedeni belli oldu
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Nüfus projeksiyonunda senaryo değişti
        Nüfus projeksiyonunda senaryo değişti
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        Aslan'a bir Viking daha!
        Aslan'a bir Viking daha!
        10 soruda sokak hayvanları düzenlemesi
        10 soruda sokak hayvanları düzenlemesi
        Darbedilen aile hekiminin kalbi iki kez durdu
        Darbedilen aile hekiminin kalbi iki kez durdu
        Beşiktaş'ta iki ayrılık!
        Beşiktaş'ta iki ayrılık!
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu
        Atıcılıkta gümüş madalya Türkiye'nin!
        Atıcılıkta gümüş madalya Türkiye'nin!
        Venezuela'da "hileli seçim" tartışması!
        Venezuela'da "hileli seçim" tartışması!

        Benzer Haberler

        Malatya'da silahlı kavgada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı
        Malatya'da silahlı kavgada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı
        Malatya'da 9 bin 215 köy konutunun yapımı sürüyor
        Malatya'da 9 bin 215 köy konutunun yapımı sürüyor
        Malatya'daki konteyner kente "100. Yıl Kütüphanesi" açıldı
        Malatya'daki konteyner kente "100. Yıl Kütüphanesi" açıldı
        Malatya'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
        Malatya'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
        Malatya'da tartıştığı kiracısını öldüren eski il başkanı 12 gün sonra tesli...
        Malatya'da tartıştığı kiracısını öldüren eski il başkanı 12 gün sonra tesli...
        Malatya'da ambulansın çarptığı yaya öldü
        Malatya'da ambulansın çarptığı yaya öldü