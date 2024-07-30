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        GÜNCELLEME - Malatya'da silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Malatya'da aile içi anlaşmazlık sonucu çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 14:49 Güncelleme: 30.07.2024 - 14:49
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        GÜNCELLEME - Malatya'da silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Malatya'da aile içi anlaşmazlık sonucu çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Karagöz Caddesi'ndeki bir iş yerinde aile içi anlaşmazlık nedeniyle kavga çıktı.

        Kavgada polis memuru olduğu öğrenilen M.B, Abdullah Ç. (35), Şeref Ç. (60), K.Ç, R.Ç. ve Gülhan B'yi (61) tabancayla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Abdullah ve Şeref Ç. ile Gülhan B. kurtarılamadı.

        Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürülen yaralılardan K.Ç. ve R.Ç'nin ise tedavisi sürüyor.

        Şüpheli ise olay yeri yakınlarında polise teslim oldu.

        İl Emniyet Müdürü Arif Çankal da olay yerinde incelemede bulundu.

        Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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