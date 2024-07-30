Malatya'da esrar ve kenevir ele geçirildi
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 491 kök kenevir ile 547 gram kubar esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 491 kök kenevir ile 547 gram kubar esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, toplumun huzur ve sağlığı, gençlerin geleceği için büyük tehdit olan uyuşturucuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
İlçe Jandarma Komutanlığınca, Erkenek ve Eskiköy mahallelerinde 491 kök kenevir ile 547 gram kubar esrar ele geçirildiğini aktaran Kılıç, özverili çalışmalarından dolayı jandarma personeline teşekkür etti.
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